Пушков высмеял обещание Трампа с легкостью прекратить войну в НКР

США так и не сумели разрешить конфликты в Афганистане, Сирии, Ливии, на Украине, написал сенатор Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков заявил, что США не могут разрешить ни один конфликт в мире. Так он прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа, пообещавшего «с лёгкостью» решить конфликт в Карабахе.

По словам сенатора, США так и не сумели разрешить конфликты в Афганистане, Сирии, Ливии, на Украине и проблему Северной Кореи. «Но другого ответа он (Трамп. — Ред.) дать не может, хотя знает: США не способны решить ни один из этих конфликтов», — написал Пушков в Twitter.

Ранее в США объявили о новом гуманитарном перемирии в Карабахе. Режим прекращения огня будет действовать с 26 октября. 10 октября главы МИД Армении, Азербайджана и России провели в Москве переговоры. По итогам мероприятия было заключено перемирие в гуманитарных целях. Но в первый же день обстрелы произошли в столице Карабаха Степанакерте. Повторное перемирие было объявлено 17 октября, но обстрелы продолжились. Политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер уверен, что конфликт в Карабахе продолжится, несмотря на режим прекращения огня. «Решения этого конфликта не существует. При любом решении кто-то будет пострадавшей стороной», — рассказал Брутер.