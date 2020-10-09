09 октября 2020

Конфликт в Карабахе продолжится, несмотря на перемирие

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт в Нагорном Карабахе в будущем возобновится, уверен политолог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Объявленное перемирие между Азербайджаном и Арменией временное. Конфликт в Нагорном Карабахе в будущем возобновится, заявил URA.RU политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер.

«Мы хотим подружить армян и азербайджанцев? По-моему, это еще не получилось ни у кого в истории. Решения этого конфликта не существует. При любом решении кто-то будет пострадавшей стороной», — считает Брутер.

Россия, Армения и Азербайджан согласовали совместный документ. С 00:00 10 октября в Карабахе объявлен режим прекращения огня. Армения и Азербайджан договорились приступить к субстантивным переговорам по Карабаху. Ранее историк и журналист Николай Сванидзе назвал конфликт вокруг спорного региона «бесконечным» и не имеющим разрешения. По его словам, «в этой истории никто не победит».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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