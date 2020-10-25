Врач рассказал, как вернуть обоняние после коронавируса

Потеря обоняния является частым симптомом коронавируса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во время болезни человек с COVID-19 получает отек слизистой оболочки носа, из-за которой ухудшается доступ к рецепторам. Чтобы вернуть обоняние после коронавируса, необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям в носу, рассказали врачи.

«Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении», — поделился с РБК врач-отоларинголог центра MedSwiss Абдулло Ходжаев. Также он посоветовал употреблять витамины группы В и поливитамины, правильно питаться, пить воду в достаточном количестве и исключить никотин и алкоголь.

Отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев посоветовал обрабатывать нос солевыми растворами и применять топические стероиды — гормоны, задача которых оставаться в полости носа. «Они не всасываются в кровь и не вызывают привыкания. Они снимают отек и улучшают доступ к рецепторам», — поделился специалист. При этом он отметил, что коронавирус может токсически действовать на рецепторы — длительный отек может вызвать их деградацию. Поэтому части пациентов не удается быстро восстановить обоняние.

Чаще всего заражение коронавирусом проявляется в потере обоняния, сухом кашле, головной боли и повышенной утомляемости, напоминает «Дни.ру». Исследователи заявили, что вирус также может оказывать разрушительное воздействие на мозг и центральную нервную систему, сообщает « Утро.ру ».