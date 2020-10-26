Новый премьер Японии намерен поставить точку в споре о Курилах

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Ёсихидэ Суга хочет разрешить вопрос о принадлежности Курильских островов Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Япония и Россия делят Курильские острова

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен в ближайшее время завершить переговоры о судьбе южной части Курильских островов. Об этом он заявил в своей первой программной речи в парламенте.

«Нужно поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях, не откладывая это до следующих поколений», — приводит его слова ТАСС. Суга также собирается развивать отношения с Россией и подписать мирный договор.

Глава правительства Японии занял свой пост 16 сентября, пишет RT. Его предшественник Синдзо Абэ подал в отставку 28 августа из-за обострения хронического заболевания. Вслед за ним в полном составе ушло правительство Японии.‌ Политолог‌ ‌Иэру‌ ‌Сато считает, что ‌Суга‌ ‌не‌ ‌станет‌ ‌решать‌ ‌вопрос‌ ‌о‌ ‌возвращении‌ ‌Курильских‌ ‌островов, передает телеканал 360. По мнению руководителя Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерия Кистанова, спор России и Японии о принадлежности Курил никогда не решится, стороны продолжат занимать противоположные позиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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