Япония не откажется от желания забрать Курильские острова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Спор России и Японии о принадлежности Курильских островов никогда не решится, стороны продолжат занимать противоположные позиции. Таким мнением с URA.RU поделился руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Ранее экс-премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что Москва и Токио были близко к заключению мирного договора, однако этому якобы помешал Вашингтон. Позднее стало известно, что новый глава японского кабмина Ёсихидэ Суга планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 29 сентября.

«Япония не будет отказываться от претензий на четыре Курильских острова. Токио никогда не признает их российскими. Россия, в свою очередь, считает себя хозяйкой этих территорий в соответствии с послевоенными положениями, когда острова стали принадлежать СССР. И владеет Курильскими островами на законных основаниях. Позиции двух стран абсолютно полярны», — рассказал URA.RU Кистанов.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Москва и Токио в 2018 году почти договорились о подписании мирного договора, однако не уточнил, на каких условиях, отметил эксперт. «Мы говорим, что не ведем с Японией территориальных переговоров, японцы считают иначе и даже в прессе называют их таковыми. Неясно, на каких условиях стороны договаривались в 2018 году. Есть версия, что Россия согласилась уступить Японии два острова после подписания мирного договора, согласно декларации 1956 года. Но Токио не пойдет на это», — спрогнозировал ученый.

Курильский вопрос останется в российско-японской повестке и после прихода нового премьера, отметил Кистанов. «Новый премьер Ёсихидэ Суга уже заявил, что Япония поставит вопрос о территориальной принадлежности четырех островов. Поэтому ждать, что Токио откажется от них, не стоит», — заключил собеседник агентства.