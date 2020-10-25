25 октября 2020
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Оппозиция в тюменской думе выбрала нового лидера

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередное заседание городской думы. Тюмень, бакро евгений, елагин дмитрий
Дмитрий Елагин (на фото справа) сменил своего арестованного предшественника на посту лидера фракции ЛДПР в думе Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутаты фракции ЛДПР в тюменской городской думе выбрали нового руководителя, им стал Дмитрий Елагин. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Состоялось очередное заседание депутатской фракции ЛДПР в тюменской городской думе VII созыва. На должность руководителя фракции в городской думе был предложен Дмитрий Елагин. Его кандидатура была поддержана единогласно», — сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Назначение абсолютным большинством голосов также получил либерал-демократ Евгений Бакро. Он занял должность заместителя руководителя фракции в городской думе Тюмени.

Ранее должность руководителя фракции ЛДПР занимал Мурат Тулебаев. Как сообщало URA.RU, в мае он сложил полномочия, а затем ему выдвинули обвинение в растрате бюджетных средств.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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