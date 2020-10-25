Оппозиция в тюменской думе выбрала нового лидера

Депутаты фракции ЛДПР в тюменской городской думе выбрали нового руководителя, им стал Дмитрий Елагин. Об этом сообщает пресс-служба партии.
«Состоялось очередное заседание депутатской фракции ЛДПР в тюменской городской думе VII созыва. На должность руководителя фракции в городской думе был предложен Дмитрий Елагин. Его кандидатура была поддержана единогласно», — сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Назначение абсолютным большинством голосов также получил либерал-демократ Евгений Бакро. Он занял должность заместителя руководителя фракции в городской думе Тюмени.
Ранее должность руководителя фракции ЛДПР занимал Мурат Тулебаев. Как сообщало URA.RU, в мае он сложил полномочия, а затем ему выдвинули обвинение в растрате бюджетных средств.
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