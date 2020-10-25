Тесты на коронавирус показали отрицательный результат, что стало поводом для выписки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителя Челябинской области излечили от ковидной пневмонии, но выписали в тяжелом состоянии. Дома он скончался, рассказала URA.RU его дочь Ольга. Сама она также лечилась от COVID. Летом от пневмонии скончалась мать Ольги.

«Маму в июне увезли в больницу, с большим процентом поражения легких, где она умерла. Коронавирус ей поставили, — говорит Ольга. — Мы живем в райцентре, маму лечили в Магнитогорске». В начале сентября заболел отец Ольги. Дочь ухаживала за ним. Выяснилось, что у 90-летнего отца коронавирус. COVID-19 диагностировали и у Ольги. Сначала в Магнитогорск, в одну из больниц, увезли отца, на следующий день, в другую больницу Магнитогорска — дочь.

«У меня было 15% поражения легких, у папы очень большой процент поражения, — рассказывает Ольга. — Меня отпускали лечиться на дому, но снова вернули, так как стало хуже. Спасибо врачам, очень старались, вылечили меня. И условия были нормальные. Папины врачи тоже старались и от ковида отца вылечили. Состояние у папы оставалось тяжелым и его выписали домой, с указанием как ухаживать и какие препараты принимать».

Через две недели отец умер. «Ему с каждым днем становилось хуже, — говорит Ольга. — Возможно, что 90-летний организм не выдержал такой нагрузки антибиотиков,. В итоге с начала пандемии я потеряла обоих родителей».

В пресс-службе минздрава региона URA.RU сообщили, что если у пациентов состояние остается тяжелым, но тесты на COVID показывают отрицательные, их отправляют на долечивание в другие больницы. По словам Ольги, ее отцу долечивание не предлагали. URA.RU передало в минздрав данные на отца Ольги.