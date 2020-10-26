В Германии обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя

Алексей Навальный разозлил немцев своими высказываниями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Жители Германии недовольны поведением и высказываниями блогера Алексея Навального. По их словам, он позволяет себе оскорбления в адрес ряда политиков, а также проявляет открытую ксенофобию.

Высказывания читателей, недовольных блогером Алексеем Навальным приводит немецкая газета Suddeutsche Zeitung. В частности, житель ФРГ Вольфганг Хайнц заявил, что россиянин допустил оскорбление в адрес экс-канцлера Герхарда Шредера.

«Будучи гостем нашей страны, он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику», — приводит слова Хайнца РИА «Новости». Читатель также отмечает что блогер выступает с националистическими и ксенофобскими заявлениями.

Еще один немец — Вольфрам Зальцер, заявил о том, что в интересах правительства Германии поддерживать хорошие отношения с Россией, а не «заглядывать в рот» блогеру. По его словам, россиянин «оправдывает неприкрытую ксенофобию». Житель Германии напомнил властям страны, что Навальный на митингах не раз говорил о том, что якобы каждое второе тяжкое преступление в Москве совершают мигранты. Также Зальцер указывает, что блогер на родине участвовал в «русском марше», организованном националистами.«И если в России он с гордостью говорит о подобной деятельности, на Западе он в то же самое время предпочитает помалкивать об этом», — написал Зальцер. Многим немцам также не по душе слова Навального о президенте РФ Владимире Путине, санкциях в отношении «Северного потока- 2» и других вещах, касающихся сотрудничества двух стран.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Борт сел в Омске, Навальный был доставлен в местную больницу. Оттуда его перевезли в берлинскую клинику Charite, пишет агентство Nation News. Власти Германии позднее заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». В МИД России заявили, что на территории РФ ядов этой группы нет. Президент России Владимир Путин общался с представителями Генпрокуратуры РФ по поводу отправки блогера Алексея Навального в Германию, так как у него были ограничения на выезд за границу