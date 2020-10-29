В Челябинской области установлен новый рекорд заражений COVID

В Челябинской области, по данным на 29 октября, зафиксировано 151 случай инфицирования коронавирусом за сутки, из них двое школьников. Об этом рассказали URA.RU в оперативном штабе региона. Это новый рекорд с начала сентября. За минувшие сутки умерло семь пациентов с COVID-19.
«С начала пандемии произошло 19 955 случаев заражения, сейчас лечение проходят 4383 южноуральца. Умерли семь человек в возрасте от 48 до 82 лет. У одной 82-летней пациентки COVID-19 осложнил тяжелые заболевания, для других шести коронавирус стал смертельным», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 63 человека, с начала пандемии — 14 902 жителей области.
Челябинский акушер пожаловалась губернатору Алексею Текслеру на отсутствие адекватной медпомощи для заразившихся коронавирусом. По ее обращению в тот же день была проведена проверка, которая подтвердила обоснованность жалобы.
«Подготовлен перечень конкретных шагов для руководства лечебного учреждения по улучшению ситуации, есть и рекомендации по привлечению к дисциплинарной ответственности отдельных сотрудников», — отметили в минздраве региона.
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