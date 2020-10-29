29 октября 2020
28 октября 2020

В Челябинской области установлен новый рекорд заражений COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поликлиника #2. Курган , поликлиника, защитный костюм, средства гигиены, covid-19, врач в защитном костюме, средства защиты
За сутки в регионе заразились 151 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 29 октября, зафиксировано 151 случай инфицирования коронавирусом за сутки, из них двое школьников. Об этом рассказали URA.RU в оперативном штабе региона. Это новый рекорд с начала сентября. За минувшие сутки умерло семь пациентов с COVID-19.

«С начала пандемии произошло 19 955 случаев заражения, сейчас лечение проходят 4383 южноуральца. Умерли семь человек в возрасте от 48 до 82 лет. У одной 82-летней пациентки COVID-19 осложнил тяжелые заболевания, для других шести коронавирус стал смертельным», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 63 человека, с начала пандемии — 14 902 жителей области.

Челябинский акушер пожаловалась губернатору Алексею Текслеру на отсутствие адекватной медпомощи для заразившихся коронавирусом. По ее обращению в тот же день была проведена проверка, которая подтвердила обоснованность жалобы.

«Подготовлен перечень конкретных шагов для руководства лечебного учреждения по улучшению ситуации, есть и рекомендации по привлечению к дисциплинарной ответственности отдельных сотрудников», — отметили в минздраве региона.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...