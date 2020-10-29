29 октября 2020

Перчатки не спасут: как коронавирус распространяется зимой

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый государственный экзамен. Курган, резиновые перчатки, нормы гигиены, антисептик
Перчатки не смогут остановить распространение вируса зимой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ношение перчаток в зимний период не поможет спастись от коронавируса. Об этом в разговоре с URA.RU заявил доктор биологических наук, профессор кафедры «Вирусология» МГУ и ученый, Алексей Аграновский.

«Общее правило в том, что респираторные вирусные заболевания, к которым относится и COVID-19, лучше распространяются в холодный сезон. Перчатки на руках почти не играют никакой роли», — говорит Аграновский.

Причиной распространяемости вируса в осенне-зимний период становится понижение иммунитета у людей. Кроме того, в холоде вирусы лучше выживают. Перчатки же помогают от бактериальных заболеваний, которые сильнее распространяются летом, объяснил вирусолог.

Также 29 октября стало известно, в каких местах лучше надевать маску. Оказалось, что иногда ее ношение может быть вредным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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