Перчатки не спасут: как коронавирус распространяется зимой

Ношение перчаток в зимний период не поможет спастись от коронавируса. Об этом в разговоре с URA.RU заявил доктор биологических наук, профессор кафедры «Вирусология» МГУ и ученый, Алексей Аграновский.
«Общее правило в том, что респираторные вирусные заболевания, к которым относится и COVID-19, лучше распространяются в холодный сезон. Перчатки на руках почти не играют никакой роли», — говорит Аграновский.
Причиной распространяемости вируса в осенне-зимний период становится понижение иммунитета у людей. Кроме того, в холоде вирусы лучше выживают. Перчатки же помогают от бактериальных заболеваний, которые сильнее распространяются летом, объяснил вирусолог.
Также 29 октября стало известно, в каких местах лучше надевать маску. Оказалось, что иногда ее ношение может быть вредным.
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