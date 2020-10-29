29 октября 2020

Вирусолог объяснил, нужно ли носить маску дома и в гостях

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Предприятие по выпуску медицинских изделий «Здравмедтех». Свердловская область, Каменск-Уральский, упаковка, медицинская маска, защитная маска, производство здравмедтех, covid-19, covid19, коронавирус, изготовление медицинских масок
В гостях стоит одеть маску, чтобы не нервировать хозяев Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

При ношении дома маска может не защитить от вируса, а только навредить. Однако в гостях — другое дело, рассказал URA.RU профессор кафедры «Вирусология» МГУ, ученый, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Маски нужны только в общественных местах, где они и рекомендованы. На открытом воздухе они не нужны. Дома маску носить не надо, это вредно. В гостях — зависит от психологического состояния гостей. Если люди нервные и им так спокойнее, то надо надеть маску», — объяснил Аграновский.

Однако есть исключения. Если едете к пожилым родственникам, то маску лучше надеть, говорит профессор. Также в случае появления симптомов коронавируса можно начать носить маску и дома, чтобы не заразить близких. Стоит надевать маски, и если проводите время в небольших компаниях. «Никто из нас, за редким исключением, не знает, несет он вирус или нет», — подчеркнул вирусолог.

29 октября российский Минздрав заявил, когда начнется спад пандемии. Осталось ждать всего несколько недель.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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