Вирусолог объяснил, нужно ли носить маску дома и в гостях

При ношении дома маска может не защитить от вируса, а только навредить. Однако в гостях — другое дело, рассказал URA.RU профессор кафедры «Вирусология» МГУ, ученый, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
«Маски нужны только в общественных местах, где они и рекомендованы. На открытом воздухе они не нужны. Дома маску носить не надо, это вредно. В гостях — зависит от психологического состояния гостей. Если люди нервные и им так спокойнее, то надо надеть маску», — объяснил Аграновский.
Однако есть исключения. Если едете к пожилым родственникам, то маску лучше надеть, говорит профессор. Также в случае появления симптомов коронавируса можно начать носить маску и дома, чтобы не заразить близких. Стоит надевать маски, и если проводите время в небольших компаниях. «Никто из нас, за редким исключением, не знает, несет он вирус или нет», — подчеркнул вирусолог.
29 октября российский Минздрав заявил, когда начнется спад пандемии. Осталось ждать всего несколько недель.
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