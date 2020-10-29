Компания «Сбербанк» выкупила у предпринимателя Александра Мамута 45% доли в Rambler Group, доведя свою долю до 100%. Таким образом «Сбербанк» стал единственным владельцем Rambler Group.
«Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку», — сообщает пресс-служба «Сбера». Платеж будет осуществляться траншами. Первый — в размере 3 млрд рублей — будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй будет определен и выплачен в течение года. Также в рамках сделки Мамут продаст свою долю в кинотеатре «Художественный».
Акционером Rambler Group «Сбер» является с 2019 года. В июле 2020-го его доля в капитале группы была увеличена до 55%. На фоне новостей о заключении сделки акции Сбербанка выросли на 0,36%. Они торгуются на уровне 205,47 рубля за штуку, пишет «
В июле «Сбербанк» полностью выкупил сервис «Яндекс.Деньги» у «Яндекса», напоминает «Национальная служба новостей». Сервис перешел банку в рамках разделения совместных активов, которое глава Сбербанка Герман Греф называет реструктуризацией совместного бизнеса из-за сильной конкуренции между экосистемами двух компаний.
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