Глава Минфина не смог объяснить миллионные траты на «дворцы» ПФР. Видео

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, силуанов антон
Антон Силуанов перенаправил вопрос главе ПФР Максиму Топилину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов отказался отвечать на вопрос о миллионах рублей, которые выделили на новые «дворцы» для Пенсионного фонда. Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин спросил у министра, почему на здания для фонда выделили более 700 миллионов рублей. Видео опубликовал в соцсетях Ионин.

Парламентарий напомнил, что «дворцы» ПФР вызывают раздражение у общества, а президент Владимир Путин вообще предлагал продать некоторые здания для пополнения бюджета фонда. «Быть может, стоит убрать эту строчку из федерального бюджета и направить деньги на решение более важных социальных проблем. (…). Вы можете объяснить, как появилась такая строчка и можно ли отказаться от нее? » — спросил Ионин. Глава Минфина не стал отвечать на этот вопрос, а перенаправил его главе ПФР Максиму Топилину.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пенсионный фонд России намерен потратить в ближайшие годы больше 706 млн рублей на новые здания в регионах. Это следует из материалов к проекту бюджета ПФР на 2021 год и плановый период 2022—2023 годы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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