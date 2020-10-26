26 октября 2020

Пенсионный фонд РФ потратит на новые здания больше 706 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионный фонд России по Челябинской области. Челябинск, пенсионный фонд
ПФР построит приобретет новые здания в трех регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионный фонд России намерен потратить в ближайшие годы больше 706 млн рублей на новые здания в регионах. Это следует из материалов к проекту бюджета ПФР на 2021 год и плановый период 2022—2023 годы.

«Более 706 млн рублей будет потрачено на приобретение новых помещений для ПФР в Свердловской, Курганской областях и Республике Крым», — пишет ТАСС со ссылкой на документ. Кроме того, как отмечается, в бюджет на 2021 год также заложены траты в размере 115 млн рублей на обучение сотрудников фонда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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