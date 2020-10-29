Средняя месячная температура в ноябре будет около и выше нормы на всей территории страны. Особенно теплым последний месяц осени ожидается в Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецком округе, в Якутии, на севере Красноярского края. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Температурный фон ниже нормы не прогнозируется вообще нигде», — рассказал Вильфанд ТАСС. Он также сообщил, что ноябрь не должен быть слишком дождливым — количество осадков в большинстве регионов будет близко к норме. Небольшая засуха ожидается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а небольшой избыток осадков может быть на юге Западной и Средней Сибири.
Ранее Вильфанд сообщил, что на этой неделе сразу в нескольких регионах страны ожидается опасная и некомфортная погода. Так, в Коми и Красноярском крае синоптики ожидают сильный снег и ветер до 15-20 метров в секунду. В Ненецком автономном округе, Алтайском крае, а также Кемеровской и Челябинской областях — снег, дождь, гололед и ветер. А в Воронежской области возможны природные пожары.
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