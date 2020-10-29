29 октября 2020

Синоптики предсказали теплый ноябрь в России. Повезет жителям пяти регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень. Тюмень, желтые листья, золотая осень
В некоторых регионах ожидается небольшая засуха Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Средняя месячная температура в ноябре будет около и выше нормы на всей территории страны. Особенно теплым последний месяц осени ожидается в Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецком округе, в Якутии, на севере Красноярского края. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температурный фон ниже нормы не прогнозируется вообще нигде», — рассказал Вильфанд ТАСС. Он также сообщил, что ноябрь не должен быть слишком дождливым — количество осадков в большинстве регионов будет близко к норме. Небольшая засуха ожидается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а небольшой избыток осадков может быть на юге Западной и Средней Сибири.

Ранее Вильфанд сообщил, что на этой неделе сразу в нескольких регионах страны ожидается опасная и некомфортная погода. Так, в Коми и Красноярском крае синоптики ожидают сильный снег и ветер до 15-20 метров в секунду. В Ненецком автономном округе, Алтайском крае, а также Кемеровской и Челябинской областях — снег, дождь, гололед и ветер. А в Воронежской области возможны природные пожары.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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