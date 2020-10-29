30 октября в России вступает в силу новый запрет на курение кальяна и электронных сигарет в общественных местах. Ограничение распространяется в том числе на кафе и рестораны.
Такая мера вводится с целью «предупреждения заболеваний, связанных с воздействием веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции». Нарушителям грозят штрафы от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей. Для владельцев заведения санкция предусматривает 40 тысяч рублей штрафа.
В конце июля президент России Владимир Путин расширил антитабачный закон. Курение кальянов и вейпов приравняли к употреблению табака, пишет агентство Nation news. Из-за этого закона кальянным придется кардинально поменять свою работу. Ранее в Минздраве заявили, что большие риски заболевания коронавирусом связаны с курением кальяна.
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