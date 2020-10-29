29 октября 2020

В России вступает в силу новый запрет. Нарушителям грозит штраф до 40 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение распространяется в том числе на кафе и рестораны Фото: Денис Моргунов © URA.RU

30 октября в России вступает в силу новый запрет на курение кальяна и электронных сигарет в общественных местах. Ограничение распространяется в том числе на кафе и рестораны.

Такая мера вводится с целью «предупреждения заболеваний, связанных с воздействием веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции». Нарушителям грозят штрафы от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей. Для владельцев заведения санкция предусматривает 40 тысяч рублей штрафа.

В конце июля президент России Владимир Путин расширил антитабачный закон. Курение кальянов и вейпов приравняли к употреблению табака, пишет агентство Nation news. Из-за этого закона кальянным придется кардинально поменять свою работу. Ранее в Минздраве заявили, что большие риски заболевания коронавирусом связаны с курением кальяна.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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