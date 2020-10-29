Курганские школы переходят на дистанционное обучение

Курганские школьники будут учиться дистанционно две недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Курганской области школьники с 1 по 11 класс на период со 2 по 15 ноября переходят на дистанционное обучение. Информация размещена на сайте департамента образования и науки Курганской области со ссылкой на решение оперштаба.

Переход на дистант — это вынужденная временная мера, говорится на сайте. «К сожалению, эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной. За две недели спада заболеваемости не произошло. Вместе с тем, увеличенные каникулы позволили приостановить рост заболеваемости среди учителей и главное — детей. Поэтому было принято решение продолжить образовательный процесс в дистанционном формате», — цитирует пресс-служба департамента руководителя Андрея Кочерова.

Студенты колледжей, техникумов и вузов также продолжат дистанционное обучение. Учреждения допобразования по возможности будут работать в дистанционном режиме. По решению регионального оперативного штаба в период с 18 октября по 15 ноября дети в возрасте до 18 лет не могут находиться в общественных местах, в том числе на улицах, в парках, скверах, магазинах, кафе и общественном транспорте без сопровождения взрослых.