Силовики в Белоруссии будут решительно действовать по отношению к протестующим, поскольку власти отступать некуда. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с коллективом МВД.
По словам Лукашенко, протестующие «переступили красные линии» по многим направлениям. «Те, кто сегодня пытается дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем», — цитирует Лукашенко БелТА.
По мнению главы республики, если кто-то из протестующих прикоснется к военнослужащему, «он должен уйти оттуда как минимум без рук». Глава Белоруссии подчеркнул, что говорит об этом публично, чтобы все понимали дальнейшую решительность власти. «Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся», — заявил Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции в Белоруссии начались после выборов главы республики, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК страны, на выборах победил действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов избирателей. 10,1% голосов достались оппозиционному кандидату в президенты Светлане Тихановской. Однако эти результаты некоторые граждане Белоруссии не признали. Координатор по медиа коммуникациям Белорусов зарубежья Николай Трушко заявил, что в сети есть много видео, на которых силовики избивали безоружных граждан, но ни одного уголовного дела заведено не было, пишет «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в