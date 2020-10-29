Свердловские меценаты купили установку для борьбы с коронавирусом

Кислородную станцию, закупленную фондом святой Екатерины для станции скорой медпомощи им. В.Ф. Капиноса, 30 октября доставили в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда.
«Я очень рад, что производители с пониманием относились к нашей просьбе, в результате чего сроки поставки станции сократились почти на месяц. Скорая помощь всегда находится на передовой медицинского фронта, но в условиях пандемии скорость реагирования и обеспечения машин всем необходимым приобретают особое значение», — отметил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.
По словам представителей компании «ПТП «Медтехника» монтаж и наладка долгожданного и нужного оборудования начнется 31 октября, после чего состоится ее запуск. Впервые более чем за столетнюю историю у службы скорой помощи появится собственная станция по производству медицинского кислорода. На покупку жизненно важного оборудования учредители фонда — гендиректор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин — выделили 12 млн рублей. Сейчас в Свердловской области работает порядка 20 установок этой фирмы.
С апреля по июль 2020 года потребность станции скорой помощи в кислороде возросла в несколько раз. После запуска новой кислородной станции потребность скорой помощи Екатеринбурга в кислороде будет полностью закрыта даже с учетом возможных чрезвычайных ситуаций и подъемов инфекционных заболеваний.
В августе фонд передал станции скорой помощи тридцать современных машин на базе Ford Tranzit. Они оборудованы самой современной медицинской техникой из США, Германии, Италии, Китая и России.
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