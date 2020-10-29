Реконструкцию главного аэропорта ЯНАО отложили

Аэропорт Салехарда рассчитывают модернизировать до конца 2023 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ЯНАО отменили аукцион по определению подрядчика на реконструкцию аэропорта Салехарда. Как рассказали URA.RU в пресс-службе окружного правительства, новый конкурс будет объявлен после подготовки документации с измененными условиями.

«По ряду причин организационно-правового характера было принято решение снять объект закупки „Выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: ‚Реконструкция аэропортового комплекса г. Салехард‘“ с аукциона», — сообщили агентству представители ямальского кабмина. Изменения, которые будут внесены в документы закупки, должны будут обеспечить более качественное выполнение работ.

Реконструкция воздушной гавани, которую планируется завершить к осени 2023 года, уже успела попасть в скандал. Правительство ЯНАО отказалось заключать соглашение с выигравшей компанией АО «Челябинский радиозавод «Полет», которая якобы не исполнила требования к документации участника.

Конкурентом челябинской компании выступало тюменское ООО «Запсибгазпром-Газификация». После рассмотрения жалобы ФАС отменила итоги торгов. Правительство ЯНАО назначила повторный аукцион на 16 октября, а затем вовсе отменила закупку.

Ранее сообщалось, что реконструкцией аэропорта Нового Уренгоя займется компания «Лимакмаращстрой», входящая в турецкий консорциум Limak Marash. Подрядчика на выполнение работ власти искали полгода.