Крупнейший аэропорт ЯНАО отдали турецкой компании

Реконструкцией аэропорта Нового Уренгоя займется компания «Лимакмаращстрой», входящая в турецкий консорциум Limak Marash. Об этом рассказали в правительстве ЯНАО. Подрядчика удалось найти спустя полгода после объявления конкурса.
«Договор генерального подряда на строительство пассажирского терминала в аэропорту Нового Уренгоя с объектами сопутствующей и инженерной инфраструктуры будет заключен с компанией „Лимакмаращстрой“», — сообщили в пресс-службе окружного правительства. Там отметили, что холдинг «Аэропорты Регионов», куда входит хаб Нового Уренгоя, начал искать подрядчика в марте: за контракт боролись три турецкие фирмы и одна российская.
Limak Marash занимается строительством крупных жилых и промышленных зданий. В декабре 2017 года консорциум построил аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, который стал первым международным хабом, построенным в постсоветской России с нуля. За несколько лет Платов вошел в десятку крупнейших аэропортов страны. Сейчас Limak Marash строит воздушные гавани в Волгограде и Хабаровске.
Договор о масштабной реконструкции аэропорта Нового Уренгоя в марте 2018 года заключили холдинг «Аэропорты Регионов» и правительство ЯНАО. Рядом с действующим перроном появится новый терминал. Площадь комплекса составит 19,5 тысячи квадратных метров, он сможет пропускать до 840 пассажиров в час.
В августе губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что реконструкцию аэропорта перенесут на год из-за пандемии коронавируса. Об отсрочке, по его словам, попросил один из инвесторов проекта, понесший финансовые потери.
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