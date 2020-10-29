В Челябинской области девочка утонула, провалившись под лед

В Челябинской области первой жертвой тонкого льда стала 8-летняя девочка Фото: Илья Московец © URA.RU

Первой жертвой тонкого льда в Челябинской области стала 8-летняя девочка из села Уйское. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, ребенок был без присмотра взрослых.

«По предварительной информации, девочку нашли в 50-ти метрах от берега. К сожалению, выбраться самостоятельно из ледяной ловушки она не могла», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работают все соответствующие службы. В ГУ МЧС отметили, что тонкий лед крайне опасен, особенно для детей без родительского присмотра. Выходить на лед можно, когда его толщина достигнет не менее 7 см (для одного человека). Кроме того, выезд на лед на транспорте на территории всей Челябинской области запрещен.