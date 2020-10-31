Раскрыто, куда россияне ездят в разгар второй волны коронавируса

Покупать билеты стало выгоднее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В октябре россияне чаще всего летали в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Самым популярным железнодорожным направлением стал Краснодар, говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip.

«В октябре россияне сохранили интерес к южным направлениям, несмотря на окончание курортного сезона», — приводит RT выдержку из исследования. Популярными направлениями также были признаны Симферополь и Ростов-на-Дону. Из региональных столиц предпочтение отдавали Нижнему Новгороду и Екатеринбургу, куда добирались на поезде.

Специалисты сервиса зафиксировали общее снижение цен на авиа- и железнодорожные билеты по сравнению с таким же периодом 2019 года. Авиабилеты в Москву стали дешевле на 40%, ж/д — на 8%. Улететь в Санкт-Петербург стало дешевле на 35%, а уехать на поезде — на 3%. Перелет в Сочи подешевел на 15%, как и поездка в Краснодар на поезде.

Пандемия коронавируса повысила спрос россиян на путешествия внутри страны. За счет этого деньги появились в государственном обороте, что дает возможность для дальнейшего развития курортов и в целом туристического сектора экономики, пишет « Царьград ». Так, например, популярность Крыма выросла на 15,3% по сравнению с летом 2019 года.