Умер актер Шон Коннери

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Артист скончался в 90 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Британский актер Шон Коннери умер на 91-м году жизни. Об этом сообщает издание BBC со ссылкой на семью артиста.

«Британский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет», — передает СМИ. Причина смерти пока не названа.

Актер Шон Коннери прославился благодаря роли Джеймса Бонда, он сыграл в семи шпионских триллерах. Среди других его фильмов — «Охота за красным октябрем», «Индиана Джонс, «Последний крестовый поход» и «Скала». Артист получил «Оскар» в 1988 году, тогда он был признан лучшим актером второго плана за роль ирландского полицейского в фильме «Неприкасаемые». В августе ему исполнилось 90 лет. За свою жизнь он снялся в более чем 70 картинах, напоминает портал «Невские новости».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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