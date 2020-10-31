Умер актер Шон Коннери

Британский актер Шон Коннери умер на 91-м году жизни. Об этом сообщает издание BBC со ссылкой на семью артиста.
«Британский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет», — передает СМИ. Причина смерти пока не названа.
Актер Шон Коннери прославился благодаря роли Джеймса Бонда, он сыграл в семи шпионских триллерах. Среди других его фильмов — «Охота за красным октябрем», «Индиана Джонс, «Последний крестовый поход» и «Скала». Артист получил «Оскар» в 1988 году, тогда он был признан лучшим актером второго плана за роль ирландского полицейского в фильме «Неприкасаемые». В августе ему исполнилось 90 лет. За свою жизнь он снялся в более чем 70 картинах, напоминает портал «Невские новости».
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