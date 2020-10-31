В Москве неизвестный напал на полицейских около здания ГУ МВД

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Акция профсоюза журналистов в поддержку Ивана Сафронова около СИЗО «Лефортово». Москва, полиция, полицейский
В Москве напали на полицейских Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве неизвестный напал на полицейских около здания ГУ МВД, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело.

«Мужчина напал на двоих полицейских около входа в здание ГУ МВД по Москве», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, травмы сотрудников МВД нетяжелые.

Нападавший, мужчина 1988 года рождения, задержан. По предварительной информации, он уроженец Дагестана. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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