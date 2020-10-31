В Москве напали на полицейских
В Москве неизвестный напал на полицейских около здания ГУ МВД, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело.
«Мужчина напал на двоих полицейских около входа в здание ГУ МВД по Москве», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, травмы сотрудников МВД нетяжелые.
Нападавший, мужчина 1988 года рождения, задержан. По предварительной информации, он уроженец Дагестана. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
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