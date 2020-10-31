Беларусь закрывает границы на въезд с 1 ноября

Белоруссия закрывает въезды в страну с 1 ноября из-за распространения коронавируса. Соответствующая информация появилась на сайте государственного пограничного комитета республики.
«С 1 ноября Республика Беларусь приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в целях предотвращения распространения COVID-19», — говорится на сайте. Запрет касается автомобильных, железных дорог и речных портов.
При этом въезд остается открытым для дипломатов, глав и членов официальных делегаций, водителей, выполняющих международные перевозки, экипажей поездов, локомотивов и речных судов. Также проехать через границу могут россияне, которые едут в РФ транзитом через Белоруссию. Попасть в Белоруссию смогут иностранцы, которые проживают, работают в республике или имеют там супругов, родителей, детей. Въезд разрешается иностранцам, оказывающим международную безвозмездную помощь республике, провозящим стволовые клетки, органы для трансплантации. Пограничники пропустят въезжающих по извещению о тяжелой болезни или смерти близкого родственника.
Въезд в страну остается открытым для для тех, кто работает в зоне Чернобыльской АЭС. Кроме них, через границу пропускаются работники «Специальной связи» и сотрудники Государственной фельдъегерской службы республики. Также смогут вернуться в республику люди, находящиеся в служебной командировке.
Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 не рекомендовали закрывать границы РФ, передает RT. Также там не советуют ограничивать авиасообщение. Президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заверил российских туристов, отдыхающих за рубежом, что границы РФ не закроются неожиданно, сообщает агентство Nation News.
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