31 октября 2020

Два государства Европы присоединились к карантину по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт depositphotos.com, лондон, флаг великобритании, подземка, underground, лондонское метро
Великобритания до начала декабря уходит на карантин Фото: depositphotos.com
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Великобритания и Австрия с начала ноября вводят карантин из-за эпидемии коронавируса. В этих странах будут закрыты непродовольственные магазины, пабы и рестораны, будут запрещены массовые мероприятия.

«Как и весной, будет необходимо отказаться от многих важных для нас сфер, и я хотел бы дать краткий обзор. Больше невозможны будут мероприятия, это касается культуры, спорта, свободного времени», — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, его цитируют РИА «Новости». По словам австрийского канцлера, карантин подразумевает закрытие отелей для туристов — в них смогут останавливаться только командировочные, предприятия общественного питания будут работать только на доставку и самовывоз, пишет RT.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что карантин в стране будет действовать до 2 декабря. На месяц будут закрыты непродовольственные магазины, пабы, рестораны. При этом школы, колледжи и университеты останутся открыты, сообщает «Би-би-си».

Причиной новых ограничительных мер стало то, что количество зафиксированных случаев COVID-19 в Великобритании превысило уже миллион. В Австрии количество зараженных вирусной инфекцией уже больше ста тысяч.

Ранее карантин ввели в Германии, Франции и Бельгии. Страны ЕС собираются ограничить необязательные перемещения людей и ввести длительный карантин. По некоторым данным, ограничительные меры не снимут в течение всего 2021 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...