Два государства Европы присоединились к карантину по коронавирусу

Великобритания и Австрия с начала ноября вводят карантин из-за эпидемии коронавируса. В этих странах будут закрыты непродовольственные магазины, пабы и рестораны, будут запрещены массовые мероприятия.
«Как и весной, будет необходимо отказаться от многих важных для нас сфер, и я хотел бы дать краткий обзор. Больше невозможны будут мероприятия, это касается культуры, спорта, свободного времени», — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, его цитируют РИА «Новости». По словам австрийского канцлера, карантин подразумевает закрытие отелей для туристов — в них смогут останавливаться только командировочные, предприятия общественного питания будут работать только на доставку и самовывоз, пишет RT.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что карантин в стране будет действовать до 2 декабря. На месяц будут закрыты непродовольственные магазины, пабы, рестораны. При этом школы, колледжи и университеты останутся открыты, сообщает «Би-би-си».
Причиной новых ограничительных мер стало то, что количество зафиксированных случаев COVID-19 в Великобритании превысило уже миллион. В Австрии количество зараженных вирусной инфекцией уже больше ста тысяч.
Ранее карантин ввели в Германии, Франции и Бельгии. Страны ЕС собираются ограничить необязательные перемещения людей и ввести длительный карантин. По некоторым данным, ограничительные меры не снимут в течение всего 2021 года.
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