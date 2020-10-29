Европа приняла решение по жесткому и долгому карантину

В Европе вводят жесткий карантин, который может продлиться еще год. Об этом договорились лидеры стран ЕС на экстренной видеоконференции, посвященной пандемии.
«Нам предстоит применять эти меры долго, чтобы снижать скорость распространения вируса до тех пор, пока мы не сможем начать вакцинацию и не повысим с ее помощью иммунитет населения в достаточной степени», — цитирует ТАСС объяснение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Страны ЕС собираются ограничить необязательные перемещения людей и ввести длительный жесткий карантин. По некоторым денным, ограничительные меры не снимут в течение всего 2021 года.
Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что из-за второй волны коронавируса в ЕС перегружено здравоохранение. Теперь лидеры стран Евросоюза разрабатывают общую стратегию для вакцинации граждан. Также ЕС выделил 100 млн евро для покупки тестов на коронавирус. В странах начнут массово ускоренно тестировать граждан.
30 октября сообщалось, что европейские страны получат вакцину от коронавируса одновременно, напоминает RT. В то же время ожидается нехватка препарата, уточнила «Национальная служба новостей». Кроме того, пандемия грозит Евросоюзу возникновением десятикратного дефицита бюджета, пишет агентство Nation news.
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