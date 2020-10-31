Меркель отказались наливать пиво в легендарном баре Берлина

Ангеле Меркель запретили заходить в пивную из-за введения карантина Фото: wikipedia.org/Alexander Kurz

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Берлинская пивная Standige Vertretung (StaV) внесла в «черный список» канцлера ФРГ Ангелу Меркель и нескольких ее подчиненных. Владельцы легендарного заведения заявили, что санкции в отношении власти приняли из-за карантина. который начнется в стране со 2 ноября.

Исполнительный директор заведения Йорн Петер Бринкманн и его деловой партнер Ян Филипп Бубингер написали в соцсети Facebook, что правительство Германии, начиная с апреля, не делало ничего, чтобы подготовить население и экономику ко второй волне коронавируса. «То, что медицинские учреждения сейчас работают на грани возможности, что невозможно отследить цепочки заражения и что в больницах не хватает персонала — это было предсказуемо», — заявляют владельцы пивной, их слова приводит РИА «Новости».

Бизнесмены обратились к властям ФРГ с вопросом, почему спасая экономику, нужно закрывать гастрономию. «Разве мы с более чем 2,5 млн рабочих мест не относимся к экономике?.. Известно, что многие политики являются нашими гостями. Некоторые из этих политиков решили вчера вновь закрыть гастрономические предприятия, запретить нам делать нашу работу», — возмущаются предприниматели.

Кроме Ангелы Меркель в «черный список» заведения попали министр финансов Олаф Шольц, премьер-министр Баварии Маркус Зодер, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер. Владельцы пивной призвали предпринимателей, которые могут потерять доходы от введения карантина, присоединиться к их санкциям.