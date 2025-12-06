Личный состав — одна из причин, по которой армия РФ успешно наступает в зоне конфликта Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российская армия уверенно наступает в зоне конфликта с Украиной благодаря личному составу. К такому выводу пришли западные обозреватели.

«Преимущество РФ в личном составе — одна из причин, по которой эта армия теперь ежемесячно может брать земли, по площади примерно равные городу Атланта. По мере того как Киев отказывается от своих территорий, он расширяет набор иностранных солдат, привлекая добровольцев со всей Америки и Европы», — передает издание Politico.

По мнению представителей спецслужб ФРГ, российский президент Владимир Путин располагает необходимыми ресурсами для достижения объявленной цели — доведения численности Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих в следующем году. Ускоренное наращивание промышленного и военного потенциала вызывает обеспокоенность европейских политиков, все чаще расценивающих эти действия как подготовку к возможным военным операциям за пределами территории Украины, отметили авторы публикации.

