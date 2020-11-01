В элитных отелях Сочи разобрали почти все места на Новый год

01 ноября 2020 в 11:35 Размер текста - 17 +

Средняя цена за новогоднюю ночь в отеле Красной Поляны составляет около 70 000 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020 Большинство отелей курорта Красная Поляна в Сочи уже забронированы на новогодние праздники. Наибольшей популярностью пользуются премиальные пятизвездочные отели, сутки в которых стоят в среднем 70 тысяч рублей. «В настоящий момент период новогодних праздников практически полностью распродан, загрузка уже достигла 95%. В целом по зимнему сезону общая загрузка на текущий момент превышает 60%», — сообщили ТАСС в пресс-службе сочинского курорта. В Красной Поляне также добавили, что темпы бронирований отелей на новогодние каникулы в два раза выше, чем в 2019 году. Особой популярностью пользуются элитные отели Rixos, Marriott, Novotel и Mövenpick. На сочинском горнолыжном курорте дешевле всего встретить новогоднюю ночь в отеле Park Inn — 72 000 рублей, за завтрак придется дополнительно потратить 1 900 рублей. Самой дорогой стала ночь в Radisson Blu Resort — 130 000 рублей и завтрак стоимостью 3000 рублей. Эксперты рынка туризма уже предсказывали, что из-за ограничений авиаперелета этой зимой будут популярны российские курорты, передает телеканал 360. Ранее министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко заявлял, что отели на полуострое на новогодние праздники активно бронируются, пишет RT. Средняя цена за новогоднюю ночь в Красной поляне составляет более 70 000 рублей скриншот aviasales Но есть и действительно эксклюзивные предложения скриншот aviasales Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.