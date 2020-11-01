В элитных отелях Сочи разобрали почти все места на Новый год

Большинство отелей курорта Красная Поляна в Сочи уже забронированы на новогодние праздники. Наибольшей популярностью пользуются премиальные пятизвездочные отели, сутки в которых стоят в среднем 70 тысяч рублей.
«В настоящий момент период новогодних праздников практически полностью распродан, загрузка уже достигла 95%. В целом по зимнему сезону общая загрузка на текущий момент превышает 60%», — сообщили ТАСС в пресс-службе сочинского курорта. В Красной Поляне также добавили, что темпы бронирований отелей на новогодние каникулы в два раза выше, чем в 2019 году. Особой популярностью пользуются элитные отели Rixos, Marriott, Novotel и Mövenpick.
На сочинском горнолыжном курорте дешевле всего встретить новогоднюю ночь в отеле Park Inn — 72 000 рублей, за завтрак придется дополнительно потратить 1 900 рублей. Самой дорогой стала ночь в Radisson Blu Resort — 130 000 рублей и завтрак стоимостью 3000 рублей.
Эксперты рынка туризма уже предсказывали, что из-за ограничений авиаперелета этой зимой будут популярны российские курорты, передает телеканал 360. Ранее министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко заявлял, что отели на полуострое на новогодние праздники активно бронируются, пишет RT.
Подписывайтесь на URA.RU в