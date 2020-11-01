Федеральный министр может уйти в отставку. На его пост есть три претендента

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Международная выставка «Дорога-2019» в «Екатеринбург-Экспо».Екатеринбург, автодор, дитрих евгений
Источник сообщил, что Евгений Дитрих мог покинуть пост министра еще весной 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Действующий министр транспорта России Евгений Дитрих может уйти в отставку в ближайшее время. Об этом сообщили источники, близкие к политику.

«Министр транспорта Евгений Дитрих уходит в отставку», — передает РБК со ссылкой на источники. Отмечается, что место министра может занять один из его заместителей — руководитель Росавтодора Андрей Костюк или глава Росавиации Александр Нерадько.

Также на пост министра транспорта рассматривается глава «Аэрофлота» Виталий Савельев. В авиакомпании пока эту информацию не подтвердили, передает издание. Отставка Дитриха могла произойти еще весной этого года. Однако из-за распространения коронавируса это решение отложили.

Дитрих руководит ведомством с мая 2018 года, передает RT. Он был назначен на эту должность на шесть лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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