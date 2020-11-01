Действующий министр транспорта России Евгений Дитрих может уйти в отставку в ближайшее время. Об этом сообщили источники, близкие к политику.
«Министр транспорта Евгений Дитрих уходит в отставку», — передает РБК со ссылкой на источники. Отмечается, что место министра может занять один из его заместителей — руководитель Росавтодора Андрей Костюк или глава Росавиации Александр Нерадько.
Также на пост министра транспорта рассматривается глава «Аэрофлота» Виталий Савельев. В авиакомпании пока эту информацию не подтвердили, передает издание. Отставка Дитриха могла произойти еще весной этого года. Однако из-за распространения коронавируса это решение отложили.
Дитрих руководит ведомством с мая 2018 года, передает RT. Он был назначен на эту должность на шесть лет.
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