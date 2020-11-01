Раскрыто, где находится вор в законе, готовивший убийство Гули. Он скрывался под чужим именем

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Полиция Турции нашла у Гурама Чихладзе три пистолета и патроны к ним Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Противостояние воров в законе

Гурама Чихладзе, готовившего покушение на покойного вора в законе Гули, задержала полиция Стамбула. Об этом сообщает турецкое издание News Turk.

«В результате спецоперации на прошедших выходных полиция Стамбула задержала Гурама Чихладзе», — передает издание. Отмечается, что правоохранители застали вора в законе в престижном отеле в районе Бешикташ.

Вместе с Чихладзе в отеле находились двое его соратников. При них обнаружили три пистолета с патронами и рации. Отмечается, что вор в законе попал в Турцию под именем Андрий Малый, поскольку для преступника закрыли въезд в страну. Он использовал поддельный паспорт для перелета.

Ранее Чихладзе арестовали при попытке покушения на криминального авторитета Надира Салифова, более известного как Гули. 19 августа Гули убили в Анталье.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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