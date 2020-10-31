31 октября 2020
30 октября 2020

Стало известно, когда пройдет прощание с советником главы УГМК

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол по итогам ЧМ2018 в Екатеринбурге. Моменты., рябцев алексей
Алексей Рябцев покончил с собой 30 октября Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Прощание с советник генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Алексеем Рябцевым состоится 3 ноября. Об этом URA.RU рассказал источник.

«В 10:00 гражданская панихида в Театре Драмы», — сообщил инсайдер агентства. Он добавил, что в 11:30 начнутся похороны Рябцева на Широкореченском кладбище.

31 октября URA.RU сообщило, что советник генерального директора УГМК Алексей Рябцев покончил с собой. Эту информацию подтвердили в МВД по Свердловской области.

Рябцев получил должность советника генерального директора «УГМК-Холдинга» в 2004 году. С его участием в Екатеринбурге был построены элитный отель Hyatt в Екатеринбурге, а также гимназия №212 «Екатеринбург-Париж». В последнее время он возглавлял общественный совет при городском управлении внутренних дел Екатеринбурга.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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