Советник главы УГМК покончил с собой

Советник гендиректора УГМК Алексей Рябцев скончался вечером 30 октября Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Советник генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Алексей Рябцев покончил с собой. Об этом URA.RU сообщил источник.

В МВД по Свердловской области информацию о смерти Рябцева подтвердили. «Трагедия, о которой идет речь, произошла не сегодня утром, а 30 октября в районе 23:00. <…> На место происшествия выезжали все, кому положено в таких ситуациях. Собранный по данному факту материал сыщики направили для принятия процессуального решения нашим коллегам в региональный СКР. Отмечу, что это ЧП никакого отношения к проявлениям криминала не имеет. Выражаю искренние соболезнования родным, близким Алексея Юрьевича. В последнее время он возглавлял Общественный совет при городском управлении внутренних дел», — сообщил официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых. На самом предприятии от комментариев отказались.

Рябцев получил должность советника генерального директора «УГМК-Холдинга» в 2004 году. С его участием в Екатеринбурге был построены элитный отель Hyatt в Екатеринбурге, а также гимназия №212 «Екатеринбург-Париж». Ранее Рябцев занимал посты зампредседателя правления «СКБ-Банка», был директором «Сбербанка России» в Екатеринбурге, вице-президентом банка «Траст». В последнее время Рябцев возглавлял общественный совет при городском управлении внутренних дел Екатеринбурга.