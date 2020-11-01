Доктор Комаровский назвал главную странность коронавируса

Качество тестов на коронавирус оставляет желать лучшего, считает Евгений Комаровский Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У людей с признаками коронавируса тест на инфекцию часто показывает отрицательный результат, а те, кто ничем не болел, имеют антитела к COVID-19. Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что эта особенность вируса его волнует больше всего.

«Я постоянно сталкиваюсь с тем, что у людей с совершенно однозначными, не вызывающими никаких сомнений клиническими симптомами коронавируса, отрицательные тесты», — сказал Комаровский в интервью изданию «Украина.ру». Он подчеркнул, что у людей из его окружения, утверждающих, что они не имели никаких симптомов, регистрируется высокий уровень антител, но повторное тестирование в другой лаборатории показывает противоположный результат. Такую тенденцию специалист связывает с низким качеством тестов.

Антитела к коронавирусу нового типа могут сохраняться в организме человека всего несколько месяцев, после чего возможно повторное заболевание COVID, поделился с URA.RU вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов. Иммунолог Владислав Жемчугов порекомендовал часто проветривать помещение, делать влажную уборку, пользоваться антисептиком и не игнорировать масочный режим, чтобы снизить риск заражения, пишет « Утро.ру ».