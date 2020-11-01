В пермской колонии, где насиловали зека, новое ЧП

Инцидент в скандальной колонии произошел 30 октября Фото: Анна Майорова © URA.RU

В скандальной колонии №9, расположенной в Соликамске (Пермский край) осужденный совершил суицид. Об этом в соцсетях сообщила член Общественной наблюдательной комиссии края Оксана Асауленко. По ее словам, инцидент произошел еще 30 октября, но известно об этом стало только сейчас.

«В ИК-9 совершен суицид. По официальной информации, заключенный Б. оставил предсмертную записку, его пытались реанимировать, но не спасли. Как я поняла, молодому человеку было около 30 лет. Сама колония закрыта на карантин, мы туда попасть не можем», — написала Асауленко. Она также отметила, что осужденный не первый раз отбывал наказание. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

В пресс-службе ГУ ФСИН по Пермскому краю URARU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию. В ведомство направлен запрос. За 10 дней до инцидента также осужденный ИК-9 пытался совершить суицид, но его удалось спасти, рассказал агентству председатель краевой ОНК Георгий Ситников.

«Попытка суицида была совершена осужденным с привлечением к себе внимания. Он считал, что ему в недостаточном объеме оказывается медицинская помощь. С ним, а также главным врачом тюремной больницы была проведена беседа. На тот момент жизни и здоровью осужденного ничего не угрожало», — отметил Ситников. Он добавил, что сейчас общественники устанавливают, идет ли речь об одном и том же человеке.

ИК-9 в Соликамске стала широко известна после того, как в сентябре 2019 года там был избит и изнасилован осужденный Дмитрий Сергеев. После этого в колонии произошло еще несколько инцидентов, связанных с лицами, отбывающими в колонии наказание.