Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом может войти в структуру нового правительства ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента округа.
«В новой структуре правительства оперштаб зафиксируют как обособленное подразделение. Это будет отдельное юридическое лицо со своим бюджетом и штатом сотрудников», — рассказал инсайдер.
Другой собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией, считает, что задержка с объявлением нового состава правительства связана с несколькими факторами. «Во-первых, меняется структура кабмина. Во-вторых, приходится утрясать вопросы с персоналиями. Несколько высокопоставленных чиновников хотят уйти, а на них как раз, и завязаны ключевые задачи. Поэтому переговорный процесс занял больше времени, чем ожидалось», — прокомментировал источник.
В департаменте общественных и внешних связей Югры заявили, что на формирование правительства у региональных властей есть три месяца. После его утверждения, персональный состав будет размещен на едином сайте органов государственной власти ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что, по версии инсайдеров, новый состав окружного правительства планировалось огласить до конца октября. Однако пока в формате общественного отбора проходят выборы нового директора департамента физической культуры и спорта ХМАО. На этот пост претендуют 12 человек.
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