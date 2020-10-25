25 октября 2020
24 октября 2020
23 октября 2020

Названы главные кандидаты на пост главы депспорта ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Пашин подает документы в кандидаты на пост губернатора. Челябинск, кандидат, браслет православный
Правительство ХМАО объявило списки кандидатов на должность директора депспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО на должность директора окружного департамента физической культуры и спорта отобрали 12 кандидатов. Всего документы на участие подали 15 человек, но трое претендентов не соответствовали требованиям. Об этом URA.RU сообщают в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«По итогам проверки представленных документов определены 12 претендентов: Бятиков Алексей, Гафаров Антон, Грязных Андрей, Ищенко Александр, Конух Софья, Кузнецова Анастасия, Солдатенков Филипп, Талипова Луиза, Толканов Константин, Шинкарев Михаил, Щепотьев Артем, Ярошенко Дмитрий. Трое кандидатов не соответствовали представленным требованиям», — сообщили в депсвязей.

До 2 ноября всем участникам конкурса предстоит пройти общественную оценку, встречу с представителями профессиональных сообществ и общественниками. Кроме того, все кандидаты будут участвовать в теледебатах, на которых расскажут свое видение деятельности на посту. После чего губернатор ХМАО Наталья Комарова выберет нового директора департамента.

Ранее URA.RU писало, что глава департамента физкультуры и спорта Сергей Артамонов покинул свой пост. Со ссылкой на собственный источник агентство писало об увольнении директора депспорта из-за большого количества скандалов и отсутствия заметных достижений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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