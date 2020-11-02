Мошенники придумали схему обмана россиян с помощью AliExpress

В России мошенники стали использовать название маркетплейса AliExpress, чтобы красть средства граждан. Об этом сообщила ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина.
«Почти за две недели мы обнаружили больше 20 новых подозрительных ресурсов по миру, в названии которых присутствует слово aliexpress», — сказала Сидорина. Она считает, что такие сайты могут использоваться для фишинговых и скам-схем.
По словам аналитика, их число может вырасти перед значимым событиями и распродажами. Как пишут РИА «Новости», россияне стали получать СМС с тексом: «Вам подарок от AliExpress». Также к сообщению прикрепляется ссылка, которая ведет на сайт, напоминающий этот маркетплейс. Следующая крупная распродажа на AliExpress стартует 11 ноября.
Введение новых жестких ограничений из-за коронавируса вызовет всплеск атак мошенников на банковскую инфраструктуру, считает директор департамента информационной безопасности «Росбанка» Михаил Иванов. Управляющий директор «Абсолют банка» Олег Кусеров добавил, что подобная активность наблюдалась и в начале первой волны. Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что в России в ближайшее время может появиться центр по борьбе с телефонным спамом, фишингом и киберпреступлениями, передает «Национальная служба новостей».
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