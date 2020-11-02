02 ноября 2020

Назван фактор, вдвое увеличивающий риск умереть от коронавируса

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Клипарт. Челябинск, женщина, беременная, беременность
Беременные женщины чаще умирают от коронавируса, чем остальные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Беременность у женщин вдвое увеличивает риск летального исхода при заражении коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

«Смертность среди данной категории женщин в два раза выше, чем среди других женщин-пациентов», — пишет News.ru. Повышенный риск связывают с изменениями в организме, которые происходят во время беременности. Среди них учащение пульса, снижение объема легких, а также сдвиг в иммунной системе.

Президент России Владимир Путин связал возросший уровень смертности от COVID в РФ по сравнению с показателями весны с четкой фиксацией причин летального исхода. При этом общая смертность, по словам президента, упала в два раза.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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