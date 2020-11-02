Назван фактор, вдвое увеличивающий риск умереть от коронавируса

Беременные женщины чаще умирают от коронавируса, чем остальные
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Беременность у женщин вдвое увеличивает риск летального исхода при заражении коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
«Смертность среди данной категории женщин в два раза выше, чем среди других женщин-пациентов», — пишет
Президент России Владимир Путин связал возросший уровень смертности от COVID в РФ по сравнению с показателями весны с четкой фиксацией причин летального исхода. При этом общая смертность, по словам президента, упала в два раза.