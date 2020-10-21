Путин объяснил рост смертности от коронавируса в России

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
В России стали чаще определять коронавирус как причину смерти, отметил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Смертность COVID в РФ выросла по сравнению с показателями весны из-за четкой фиксации причин летального исхода. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Смертность подросла по сравнению с весной, но это связано с тщательной фиксацией причин. Общая смертность упала в два раза», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Путина.

Ранее Владимир Путин заявил, что мировая экономика может столкнуться с новыми ударами из-за пандемии. Глава государства отметил, что восстановление экономических процессов еще крайне нестабильно.

За последние сутки в России зарегистрировали 15 700 случаев заражения коронавирусом. Умерло 317 человек, что стало рекордом с начала пандемии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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