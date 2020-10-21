Путин объяснил рост смертности от коронавируса в России

Смертность COVID в РФ выросла по сравнению с показателями весны из-за четкой фиксации причин летального исхода. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Смертность подросла по сравнению с весной, но это связано с тщательной фиксацией причин. Общая смертность упала в два раза», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Путина.
Ранее Владимир Путин заявил, что мировая экономика может столкнуться с новыми ударами из-за пандемии. Глава государства отметил, что восстановление экономических процессов еще крайне нестабильно.
За последние сутки в России зарегистрировали 15 700 случаев заражения коронавирусом. Умерло 317 человек, что стало рекордом с начала пандемии.
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