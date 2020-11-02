02 ноября 2020

В Челябинской области пропали лекарства от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Продажа противовирусных препаратов и медицинских масок в аптеке. Челябинск, аптека, лекарства, противовирусные средства, арбидол, анаферон
В аптеках Челябинской области очень мало антибиотиков и противовирусных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жители Челябинской области не могут найти сразу несколько наименований лекарств от коронавирусной инфекции. Например, нет обезболивающего, который указан в рецепте для разбавления антибиотиков в виде инъекций. Об этом URA.RU рассказали несколько читателей.

«В небольших населенных пунктах аптеки полупустые, лекарства приходится искать в Челябинске или других крупных городах. Но даже в Челябинске далеко не в каждой аптеке есть левофлоксацин, азитромицин, цефтриаксон и другие антибиотики, которыми лечат бактериальные осложнения. Также нет обезболивающего лидокаина, который прописывают для инъекций антибиотиков», — жалуются URA.RU читатели.

О проблемах с лекарствами заявляют жители Магнитогорска, Челябинска, Копейска, а также многих небольших городов и поселков. В одном из самых популярных пабликов во «Вконтакте» «Черное&Белое Магнитогорск» пишут, что на сайтах аптек препараты есть, а в наличии их нет. «Заказ оформляешь, а ночью приходит СМС об отмене», — пишут участники сообщества «Черное&Белое Магнитогорск».

В областном аптечном складе заявили, что у всех аптек челябинской области существуют проблемы с поставщиками. Они отправляют в регионы только небольшие небольшие партии необходимых медикаментов. «Еженедельно все 300 аптек нашей сети пополняются списком лекарств против коронавируса. Но в связи с высоким спросом они раскупаются очень быстро, многие закупают впрок, несмотря на срок годности», — заявила URA.RU замгенерального директора АО «Областной аптечный склад» Наталья Денисова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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