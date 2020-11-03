Телеведущий Иван Ургант посмеялся над курсом рубля в эфире своего шоу на «Первом канале» — «Вечерний Ургант». Поводом стала новость о выплатах жителям Узбекистана за пешие прогулки.
«Жителям Узбекистана будут платить за ходьбу пешком. Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиеев. Совершеннолетние граждане смогут получить до 3 тысяч сумов. Это порядка 30 центов, [то есть] 27-28 тысяч рублей за каждый день, когда они пройдут 10 или более тысяч шагов», — сказал Ургант.
На днях курс доллара впервые с 30 марта курс доллара поднялся выше 80 рублей за единицу. Евро превысил 94 рубля, обновив рекорд 2014 года. По подсчетам аналитиков, стоимость американской валюты к рублю за 30 лет выросла более чем в 40 000 раз.
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