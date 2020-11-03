03 ноября 2020

Ургант посмеялся над курсом рубля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ургант Иван, ургант иван
Иван Ургант пошутил над курсом рубля Фото: Личная страница Ивана Урганта в Instagram
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Телеведущий Иван Ургант посмеялся над курсом рубля в эфире своего шоу на «Первом канале» — «Вечерний Ургант». Поводом стала новость о выплатах жителям Узбекистана за пешие прогулки.

«Жителям Узбекистана будут платить за ходьбу пешком. Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиеев. Совершеннолетние граждане смогут получить до 3 тысяч сумов. Это порядка 30 центов, [то есть] 27-28 тысяч рублей за каждый день, когда они пройдут 10 или более тысяч шагов», — сказал Ургант.

На днях курс доллара впервые с 30 марта курс доллара поднялся выше 80 рублей за единицу. Евро превысил 94 рубля, обновив рекорд 2014 года. По подсчетам аналитиков, стоимость американской валюты к рублю за 30 лет выросла более чем в 40 000 раз.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...