Евро обновил рекорд 2014 года

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Клипарт 8. Нижневартовск, купюры, доллары, евро, валюта, деньги
Доллар торгуется по 80,21 рубля Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Впервые с 30 марта курс доллара поднялся выше 80 рублей за единицу. Евро превысил 94 рубля, обновив рекорд 2014 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Сейчас американская валюта торгуется по 80,21 рубля (+,0,68). Евро же подорожал до 94 рублей, но почти сразу снизился до 93,38 рубля (+0,76). До этой отметки европейская валюта в последний раз поднималась в конце сентября.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова считает, что в ближайшее время курс национальной валюты останется в диапазоне 78-80 рублей за доллар и 91-93 рубля за евро, передает «Федеральное агентство новостей». Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин, в свою очередь, спрогнозировал, что к концу года доллар подорожает до 85 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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