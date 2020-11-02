Евро обновил рекорд 2014 года

Впервые с 30 марта курс доллара поднялся выше 80 рублей за единицу. Евро превысил 94 рубля, обновив рекорд 2014 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Сейчас американская валюта торгуется по 80,21 рубля (+,0,68). Евро же подорожал до 94 рублей, но почти сразу снизился до 93,38 рубля (+0,76). До этой отметки европейская валюта в последний раз поднималась в конце сентября.
Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова считает, что в ближайшее время курс национальной валюты останется в диапазоне 78-80 рублей за доллар и 91-93 рубля за евро, передает «
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