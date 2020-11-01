Рубль за последние 30 лет подешевел в 40 тысяч раз

Тенденцию к ослаблению рубля задало введение коммерческого курса 1 ноября 1990 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Стоимость американской валюты к рублю за 30 лет выросла более чем в 40 000 раз. Такой подсчет составлен без учета деноминации рубля 1997—1998 года, а если говорить о деноминированном рубле, то он успел ослабнуть к доллару в 3,5 раза, подсчитали аналитики.

«С 1 ноября 1990 года тренд на снижение стоимости российский национальной валюты по отношению к доллару глобально никогда не менялся. Уже 1 июля 1992 года официальный курс был на отметке 125,26 рубля», — говорит аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков РИА «Новости». Глобальную тенденцию на все последующие годы задало введение коммерческого курса, когда доллар резко подскочил в три раза с 63 копеек до 1,8 рубля.

При этом реальная товарная стоимость рубля снизилась за 30 лет еще больше, чем официальные подсчеты. «Если бы не было деноминации, то расчетное изменение превысило бы 100 000 раз. Только за 1992—1994 годы покупательная стоимость 1 рубля упала почти в тысячу раз», — приводит собственные расчеты Куликов.

За период распространения коронавируса рубль ослаб к доллару примерно на четверть. По итогам предыдущей торговой недели биржевой курс доллара составляет 79,53 рубля, евро подорожал до 92,62 рубля. Глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик считает, что денежная единица США в ноябре не превысит планку в 80 рублей за доллар. По его мнению, доллар будет стоить порядка 74 рублей, передает агентство Nation News.