03 ноября 2020

Диего Марадоне провели экстренную операцию на мозге

© Служба новостей «URA.RU»
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Диего Марадона находится под наблюдением врачей Фото: Instagram, maradona

Легендарный форвард сборной Аргентины, чемпион мира по футболу Диего Марадона перенес операцию после кровоизлияния в мозг. Об этом сообщил его личный врач Леопольдо Луке.

«После полутора часов операции мы решили проблему Диего», — приводит слова Луке сайт итальянского спортивного журналиста Джанлуки Ди Марцио. Врач добавил, что Марадона находится под наблюдением специалистов. Однако, добавил Луке, отек в мозге бывшего футболиста уже прошел, поэтому он сможет поправиться.

Диего Марадона — бывший форвард сборной Аргентины, с которой в 1986 году выиграл чемпионат мира по футболу. За свою карьеру он выступал за такие клубы, как «Наполи», «Барселона», «Севилья», «Бока Хуниорс» и другие. Во время чемпионата мира-2018 в России после матча между сборными Аргентины и Нигерии ему стало плохо, напоминает «Национальная служба новостей». В 2019 году ему проводили операцию из-за внутреннего кровотечения, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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