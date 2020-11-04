Результаты голосования придется ждать два месяца Фото: depositphotos.com

Будущего президента Америки придется определять через суд, поэтому результатов голосования придется ждать два месяца. Об этом URA.RU заявил профессор ВШЭ, доктор экономических наук Иосиф Дискин. Он уверен, что общество США находится на пороге военного противостояния.

«Избирательную кампанию в США 2020 года уже нельзя считать классической формой политического противоборства. Решение во многих штатах использовать голосование по почте очень сомнительное. Во-первых, это позволяет совершить двойное голосование (отправить голос по почте и прийти на избирательные участки), во-вторых, такое голосование искажает важный избирательный принцип США: голосование по штатам. Это предмет для серьезных судебных разбирательств после выборов», — заявил URA.RU Дискин.

Он также отметил, что дополнительным аргументом в пользу судебных разбирательств является то, что наблюдателей от штаба Трампа не допустили на избирательные участки в Пенсильвании. По мнению эксперта, подобное может произойти и в других штатах. Дискин считает, что результаты голосования будут оставаться неизвестны на продолжении двух месяцев. И только после решения Верховного суда США можно будет говорить о том, кто победил на текущих выборах. Собеседник агентства также не исключает, что решать проблему придется в Конгрессе (в соответствии с Конституцией США), где будут голосовать по делегациям штатов.

По словам политолога, сейчас перед американским обществом не столь остро стоит вопрос, кто будет руководить страной, в первую очередь задеваются фундаментальные чувства людей. «Вопросы о демократических нормах и приличиях отбрасываются в сторону, не принимаются, причем обеими сторонами. Отсюда и апокалиптические настроения у населения», — заключил Дискин. Он уверен, что в течение двух с половиной месяцев США ждут массовые протесты, а также попытки массового давления на суды и угрозы судьям.

Штаб президента США Дональда Трампа уже попросил Верховный суд штата Невада прекратить подсчет голосов в округе Кларк с центром в Лас-Вегасе. Речь идет о бюллетенях, полученных по почте, сообщает телеканал NBC News. Республиканская партия требует усилить контроль за подсчетом голосов. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что не одобряет голосование по почте. Кандидат в президенты предположил, что избирательные бюллетени могут перехватить другие страны.

3 ноября в США проходят выборы президента. По последним данным, лидирует кандидат от демократической партии Джозеф Байден. Согласно свежим данным, он набирает 223 голоса выборщиков. Однако его соперник Дональд Трамп смог сократить отставание, выиграв в штате Техас.