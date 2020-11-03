Кандидат от демократической партии Джозеф Байден лидирует на выборах президента в США. Согласно свежим данным, он набирает 223 голоса выборщиков. Однако его оппонент, действующий глава государства Дональд Трамп смог сократить отставание, выиграв в штате Техас.
«Кандидат от республиканской партии Дональд Трамп получает 204 голоса выборщиков», — сообщает RT, ссылаясь на данные американского телеканала Fox. Президент США существенно сократил свое отставание от Байдена, благодаря победе в штатах Огайо (18 выборщиков) и Техас (38 выборщиков).
Тем временем избирательные участки в штатах Калифорния (55 выборщиков), Вашингтон (12), Орегон (7) и Айдахо (4) уже закрылись. По прогнозам FOX, в первых трех штатах Байден взял лидерство. Для победы в выборах необходимо набрать 270 голосов выборщиков. При этом Трамп выигрывает борьбу в ключевых штатах страны, которые могут ему гарантировать второй срок президентства, передает агентство Nation News.
По последним прогнозам американского телеканала, в Айове лидирует Трамп. Таким образом у действующего лидера 210 голосов. Байден, в свою очередь, забирает Гавайи, у него теперь 227 голосов выборщиков.
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