03 ноября 2020

Выборы президента в США: Байден лидирует, Трамп победил в Техасе. Главное к этому часу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джо Байден. ТАСС, байден джо
Джо Байден сохраняет лидерство, несмотря на победу Дональда Трампа в Техасе Фото: Manuel Balce Ceneta AP/TASS

Кандидат от демократической партии Джозеф Байден лидирует на выборах президента в США. Согласно свежим данным, он набирает 223 голоса выборщиков. Однако его оппонент, действующий глава государства Дональд Трамп смог сократить отставание, выиграв в штате Техас.

«Кандидат от республиканской партии Дональд Трамп получает 204 голоса выборщиков», — сообщает RT, ссылаясь на данные американского телеканала Fox. Президент США существенно сократил свое отставание от Байдена, благодаря победе в штатах Огайо (18 выборщиков) и Техас (38 выборщиков).

Тем временем избирательные участки в штатах Калифорния (55 выборщиков), Вашингтон (12), Орегон (7) и Айдахо (4) уже закрылись. По прогнозам FOX, в первых трех штатах Байден взял лидерство. Для победы в выборах необходимо набрать 270 голосов выборщиков. При этом Трамп выигрывает борьбу в ключевых штатах страны, которые могут ему гарантировать второй срок президентства, передает агентство Nation News.

По последним прогнозам американского телеканала, в Айове лидирует Трамп. Таким образом у действующего лидера 210 голосов. Байден, в свою очередь, забирает Гавайи, у него теперь 227 голосов выборщиков.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...