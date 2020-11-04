В Москве задержали активисток Pussy Riot

Причины задержания участниц панк-группы пока неизвестны (в центре — одна из задержанных Мария Алехина) Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Сотрудники полиции задержали в Москве двух участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Маргариту Флорес. К задержанным уже выехал их адвокат Дмитрий Захватов.

«Алехину и Флорес задержали в Москве. Я сейчас направляюсь в отдел полиции для того, чтобы выяснить, с чем связано это задержание», — сообщил юрист ТАСС.

Сама Алехина утверждает, что ее и коллегу задержали из-за нарушения масочного режима. «Нас задерживали человек десять и четыре „эшника“ [сотрудники управления по противодействию экстремизму]. Достаточно грубо задержали, затолкали в микроавтобус, как это сейчас модно, без опознавательных знаков. Сейчас составят протокол по 3.18 КоАП, типа мы были без масок. Но маски у нас были!» — заявила Алехина Daily Storm. Связаться с пресс-службой МВД по Москве журналисту URA.RU не удалось — на телефоны, указанные на сайте ведомства, не ответили.

В октябре на 30 суток арестовали активиста Pussy Riot Александра Софеева. Он и другие активисты разместили флаги ЛГБТ на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда и Министерства культуры РФ, сообщает сайт VSE42.Ru. А летом после эфира на радио «Эхо Москвы» задерживали активиста группы Петра Верзилова, напоминает Life .